​Togo - lutte contre la drogue : les autorités communales instruites

L'usage des stupéfiants, alcool, tabac et consorts, est un phénomène social à lutter contre. Ainsi, pour assurer la santé sécurité des personnes et bien, le Comité National Anti-Drogue (CNAD) présente le programme « Prestige ». Un projet qui consiste à assurer la transformation et l’insertion des jeunes.

Togo : les élus locaux instruits sur le phénomène de consommation de la drogue

En effet, dans le cadre de sensibiliser les autorités communales, les élus locaux, la ministre du développement à la base, de la jeunesse, et de l’emploi des jeunes, Myriam Dossou-d’Almeida a tenu mercredi une séance avec les élus municipaux du Togo à Lomé. Les échanges, ont principalement porté sur les phénomènes de l'alcool, la drogue, le tabagisme ainsi ainsi que sur le programme « Prestige ».

À l'en croire, l'organisation de ce programme s'avère très capitale. Il confirme en ses mots : « le programme prestige a pour objectif la transformation des jeunes, et d’améliorer l’accès à l’emploi des jeunes en saisissant tous les secteurs porteurs qu’on peut rencontrer dans notre pays et saisir des opportunités pour créer d’emplois et des richesses. Ce qui permet aussi aux jeunes d’être organisés en entreprise coopérative et aussi leur inculquer les valeurs d’appartenance à un pays ».

En outre, à l'issue des échanges, le Comité National Anti-Drogue (CNAD) a mis à la vue du public, les rapports sur la consommation de la drogue. Ainsi, plusieurs recommandations ont été faites à l'endroit du gouvernement. De la même manière, nombreuses actions simplifiée seront à exécuter.

Par ailleurs , dans le but de « (...) lutter contre ces problèmes, le Comité National Anti-Drogue a lancé des initiatives communautaires de prévention, inspirées de bonnes pratiques observées ailleurs. En collaboration avec une ONG américaine, le CNAD met en place des coalitions communautaires, une approche de santé publique visant à diagnostiquer les problèmes de santé communautaire », a détaillé Mawouena Bohm, secrétaire permanant adjoint au CNAD.

En dépit, les autorités communales ont été instruites sur le phénomène de la drogue ainsi que d'autres stupéfiants.