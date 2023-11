Côte d’Ivoire : Comparée à Josey, Roseline Layo recadre les internautes

Roseline Layo ne veut aucunement qu’on la compare à sa ‘’grande-soeur’’, Josey. Elle a fait une sortie médiatique pour mettre fin à ce débat qui n’a vraiment pas sa raison d’être épilogué sur les réseaux sociaux.

Roseline Layo : ‘’(...) Josey et moi sommes juste deux étoiles(...)’’

Les prouesses artistiques de Josey et Roseline Layo sont constamment mises en opposition. Cette comparaison a été soulevée par les fans des deux chanteuses ivoiriennes sur les réseaux sociaux. Bien que les meilleures voix féminines de la Côte d’Ivoire ont commencé différemment leur carrière musicale. La première citée a démarré sa carrière en 2013 et son talent à dépasser les frontières ivoiriennes. Alors que la deuxième, certes, qui a tourné sa bosse dans des pianos-bars et dans des orchestres, elle s’est révélée au public ivoirien en 2020 avec son single à succès ‘’Donne-nous un peu’’.

Même le régistre musical de Josey et Roseline Layo n’est pas pareil. Ce qui exaspère vraiment les concernées qui sont une fierté musicale nationale en Afrique que les internautes essayent de les mettre en conflit. La ‘’petite-soeur’’, réfute catégoriquement qu’on la compare à sa ‘’grande-soeur’’.

Pour mettre les pendules à l’heure et clouer le bec des détracteurs, Roseline Layo a fait une sortie médiatique pour répondre. ‘’Ces comparaisons n'ont pas lieu d'être...Josey est le fer de lance de notre génération...Encouragez-nous à hisser la musique ivoirienne encore plus haut. Ma grande-sœur Josey et moi sommes juste deux étoiles qui avons décidé à travers le talent que Dieu nous a donné, de vous faire plaisir, d'envoyer la musique ivoirienne encore plus loin’’, dit-elle.

En plus, la chanteuse de ‘’Môgô Fariman’’, en appelle aux internautes de mettre balle à terre. ‘’S'il vous plaît, faites doucement sur les réseaux sociaux. Nous faisons un métier qui n'est pas du tout facile. Et chacune d'entre nous fait son petit bonhomme de chemin. Nous avons juste besoin de votre soutien et de vos encouragements, et non de comparaisons qui n'ont pas lieu d'être. Josey est une élue de Dieu. Nous la considérons comme le fer de lance de notre génération. Nous copions beaucoup de choses sur elles. De grâce, que les mauvaises langues arrêtent de nous comparer’’, souligne-t-elle.