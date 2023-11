Didi B à Joochar : ‘’Si on se voit, on va se dire les vérités’’

Le rappeur Didi B était parmi les invités de Willy Dumbo le vendredi 10 novembre sur le plateau de l’émission ‘’Willy à Midi’’, sur Life TV. Il est revenu sur la sortie controversée de Joochar.

Didi B revient sur la sortie de Joochar

La sortie médiatique de Joochar, l’ex-membre du groupe Kiff No Beat a fait des émules sur les réseaux sociaux. Il disait comme cela que cela faisait des années qu’il ne voyait pas ses anciens camarades. ‘’Les relations sont assez compliquées. Cela fait des années qu'on ne s'est pas vu. Il n’y a pas d’animosité entre nous. Chacun essaie de développer sa carrière’’, avait-il dit succinctement.

Ses déclarations ont été battues en brèche par Didi B au cours d’une émission sur les antennes de Radio Nostalgie. "Avec Kiff No Beat, ça va. C'est Joochar lui seul qui a un problème (...). Nous ne sommes pas aussi des siamois pour être au même lieu au même moment. On ne peut pas tout faire ensemble. (...) Après, il y a forcément des frustrations, des amis qui vont mettre les choses dans la tête des autres, etc. Moi, je n'accepte pas les gens qui veulent jouer les victimes, actuellement, nous ne sommes pas contents du fait qu'il soit allé parler du groupe, on a jamais été d'accord avec ça'', déclarait-il.

Le jeune rappeur était l’un des invités le vendredi 10 novembre à l’émission ‘’Willy à Midi’’, sur Life TV. Plusieurs sujets brûlants le concernant ont été débattus dont les propos polémiques de l’humoriste Observateur Ebène, de Booba et évidemment de Joochar. Sur le dernier justement, Didi B a déploré les déclarations de son camarade du groupe. ‘’On ne s’est pas encore appelé. Même dans le groupe Whatsapp où nous sommes tous, il ne répond pas. Peut-être que c’est à cause de son single qui doit sortir. C’est vrai qu’on ne se voit pas tout le temps, mais il n’y a pas d’animosité entre nous. On est même en train de préparer un album de 13 titres avec le groupe. Je ne comprends pas pourquoi il a fait cette sortie. Tous les membres du groupe ne sont pas contents’’, s’est-il exprimé. Puis d’ajouter : ‘’Je pense que c’est lui-même qui est un peu réservé et il a ses raisons. Mais, nous ne sommes pas à la base de son absence. Nous avons préparé un single avec lui qui n’est pas sorti. Ce n'est pas de notre faute et c’est dommage. Si on se voit, on va se dire les vérités’’.