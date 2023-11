Côte d'Ivoire : Joël Krasso annonce un forum économique à Dakar

Joël Krasso, président de la JECA (Jeunes entrepreneurs chrétiens africains), organise en décembre un forum économique à Dakar, au Sénégal. Placé sous le thème "investir au Sénégal", cet événement a pour objectif d'inciter la diaspora africaine à investir en Afrique.

Joël Krasso : "C'est une manière de lutter contre l'immigration clandestine"

La JECA est le rendez-vous de l’entrepreneuriat des hommes et femmes africains qui donnent de la valeur aux idées et permettent de les réaliser. Pour cette année, elle se tiendra au Sénégal du 6 au

"Nous avons une grande cérémonie au cours de laquelle nous allons réfléchir sur comment aider nos nations en terme d'investissements. Le thème de cette année c'est : '' Investir au Sénégal". Il s’agira pour nous de motiver la diaspora à venir investir dans les différents États. C'est aussi surtout une manière pour nous d'aider nos États à lutter contre le chômage, la pauvreté et l'immigration clandestine. Parce que les États ne peuvent pas tout faire. Alors quand je suis dans un pays, la JECA apporte sa contribution en sensibilisant la diaspora à venir investir dans le pays dans lequel on organise le forum. L'année prochaine ça sera à Lomé puis en 2025 en Côte d'Ivoire", a confié le prophète Joël Krasso.

À la tête de la structure Baruck Communication, l'homme de Dieu mène diverses activités. "Ma structure est représentée à Conakry (Guinée) où j'ai pu acquérir une forêt de deux hectares dans lequel je cultive le manioc en vu de produire de l'attiéké , du piment etc. En plus de cela, j'ai obtenu deux autres hectares pour la construction d'un hôtel de luxe. Donc comme vous pouvez le constater, Je suis dans plusieurs affaires dans ce pays frère de la Côte d'Ivoire. Ensuite, je suis allé au Sénégal pour y installer Baruck communication. En fait, je suis dans l'accomplissement de la vision que j'ai reçu. Par la grâce de Dieu, j'ai installé une grande église. Je veux être utile à toutes les nations. Je ne veux plus me limiter à la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas parce qu'on est homme de Dieu qu'on ne peut pas faire des affaires. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et avec lui il faut travailler. Je veux être un modèle pour les nations", s'est-il exprimé.