Côte d’ivoire : Magic System inaugure une école à Kouadio-Kouman à Tanda

Le social est le cheval de bataille du groupe Magic System. Il construit régulièrement des écoles dans plusieurs villes de la Côte d’Ivoire. Avec sa Fondation qui porte son nom, le quatuor a inauguré le vendredi 10 novembre à Kouadio-Kouman, un village dans le département de Tanda.

Magic System offre une école à Kouadio-Kouman à Tanda

Le groupe Zouglou Magic System à travers sa fondation éponyme œuvre depuis longtemps dans le social en Côte d’ivoire. Le célèbre groupe ivoirien fait la promotion de l’école en construisant des établissements scolaires pour les élèves du primaire. Les Gaous magiciens ont construit une maternité qui porte son nom il y a quelques années dans le village de Loulo dans le département de M’Bengué. Avant cela, dans le cadre d’une tournée dénommée ‘’Magic Social Tour’’, Goudé, Manadja, Tino et A’Salfo, avaient fait don de matériels médicaux à l’hôpital général de Daoukro et au centre de santé de Pepressou.

La formation musicale ivoirienne de renommée internationale qui compte à son actif plus de 20 ans de carrière et plus d’un million d’albums vendus dans le monde, a toujours dans sa quête d’offrir un accès à l’éducation de qualité aux enfants en Côte d’Ivoire. Elle a inauguré le vendredi 10 novembre une école primaire qui porte son nom dans le village de Kouadio-Kouman dans le département de Tanda. Le leader du groupe A’Salfo a partagé cette bonne nouvelle ce samedi 11 novembre sur sa page Facebook. ‘’Grâce au partenariat entre les fondations Magic System et Lonaci, le rêve est devenu une réalité pour le petit village de Kouadio-Kouman où les enfants se déplaçaient 6 km par jour entre la maison et l’école. Désormais, grâce à l'école Primaire Publique Magic System, les enfants de ce petit village seront à peine 50 m de leur "temple"’’, écrit-il.

Dans le temps, sur la page Facebook de la Fondation Magic System, le groupe a réitéré son engagement en faveur de l’éducation. ‘’Dotée de 6 classes, cette école est le fruit du partenariat qui nous lie à la fondation Lonaci. Cette action s'inscrit donc dans notre vision commune d'offrir aux enfants de la Côte d'Ivoire un accès rapide à l'éducation socle de tout développement’’, souligne-t-il. Sans toutefois oublier d’adresser des remerciements à leur partenaire comme la fondation Lonaci et son PCA, au DG de la Lonaci, Dramane Coulibaly qui était présent pour l’occasion. Ainsi que les autorités administratives, coutumières et religieuses et le Maire de Tanda, Amadou Koné, qui ont réservé un accueil chaleureux au groupe Magic System. Après Kouadio-Kouman à Tanda, la Fondation Magic System et son partenaire la Lonaci iront à Brobo et Badikaha pour l'inauguration d’une école primaire.