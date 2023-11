Enlèvement manqué de Guillaume Soro : Ses avocats dénoncent une "dérive" du pouvoir ivoirien

Les avocats de Guillaume Soro ont officiellement réagi à son enlèvement manqué à l'aéroport en Turquie le vendredi 3 novembre 2023. Affoussy Bamba Lamine, Robin Binsard et Charles Consigny ont annoncé avoir adressé des correspondances à l'ambassade de Turquie en France et au directeur général de l'aéroport international d'Istanbul.

Côte d'Ivoire : Les avocats de Guillaume Soro saisissent les autorités turques après son enlèvement manqué

Quelques jours après l'enlèvement manqué de Guillaume Soro, le collectif des avocats de l'ancien président de l'Assemblée nationale affirme que "cet événement qui aurait pu être dramatique, vient se rajouter aux harcèlements dont le pouvoir ivoirien est coupable".

COMMUNIQUÉ DU COLLECTIF DES AVOCATS DE MONSIEUR GUILLAUME KIGBAFORI SORO ET DU MOUVEMENT GPS SUR LA TENTATIVE D'ENLÈVEMENT LE 3 NOVEMBRE À L'AÉROPORT D'ISTANBUL.



"... Le pouvoir #RHDP met également tout en œuvre pour empêcher GKS d'exercer son engagement politique..." pic.twitter.com/03ZLR6irMG — Affoussiata BL (@AffoussyBL) November 11, 2023

En effet, Affoussy Bamba Lamine, Robin Binsard et Charles Consigny reprochent au pouvoir d'Alassane Ouattara d'avoir "abandonné depuis fort longtemps la voie judiciaire" et de s'adonner "à des méthodes criminelles en vue d'attenter à la liberté et à l'intégrité physique" de Guillaume Soro "y compris à l'étranger".

"Nous avons adressé des correspondances à l'ambassade de Turquie en France, au directeur général de l'aéroport d'Istanbul, à la compagnie aérienne Turkish Airlines, ainsi qu'aux associations et organismes de défense des droits de l'homme, afin de les alerter sur cet énième dérive du pouvoir ivoirien", ont déclaré les avocats du fondateur de GPS (Générations et peuples solidaires).