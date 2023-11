Sommet Arabie Saoudite - Afrique: le PM Lamine Zeine rappelle le contexte du coup d'État au Niger

Le Premier ministre du Niger Mahamane Ali Lamine Zeine, a participé au premier Sommet Arabie Saoudite-Afrique qui a eu lieu les 10 et 11 novembre à Riyad, en Arabie Saoudite. À l'occasion, le chef du gouvernement de la Transition au Niger est revenu sur le coup d'État du 26 juillet 2023 ayant renversé le président Mohamed Bazoum, et a précisé le contexte de sa réalisation. À Riyad, Mahamane Ali Lamine Zeine a également pris part au Sommet extraordinaire de l’Organisation de la Conférence Islamique (OCI) sur la situation humanitaire à Gaza, en Palestine.

Au Sommet Arabie Saoudite - Afrique : le PM Lamine Zeine revient sur le coup d'État au Niger et fait une mise au point

Dans sa déclaration à Riyad, sur la tribune du Sommet Arabie Saoudite - Afrique, le Premier ministre de la transition au Niger, Mahamane Ali Lamine Zeine, y est allé sans langue de bois. Le représentant du président Abdourahamane Tiani a rappelé le contexte du coup d'État intervenu dans son pays. Le chef de la délégation nigérienne à Riyad a également profité pour réitérer haut et fort, la désapprobation du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie - CNSP aux sanctions infligées par les organisations communes à savoir l'UEMOA et la CEDEAO.

" Les organisations communes qui sont la CEDEAO et I'UEMOA, sous l'influence, on le sait aujourd'hui, de la France, ont pris de manière systémique et avec effet immédiat, des sanctions illégales, injustes et inhumaines", a déclaré l'envoyé du général de brigade Abdourahamane Tiani.

Ci-dessous, l'intégralité du discours du Premier ministre du Niger Mahamane Ali Lamine Zeine à Riyad





« Bissimillahi Rahmane Rahime,

Wassalallahu Ala Nabi’oul Karim,

Sa Majesté le Roi Salmane Bin Abdoul Aziz Al Saoud

Altesse Mohamed Bin Salmane, président du Conseil des ministres, président du Sommet Saoudo Afrique

Excellence Messieurs les Chefs d’Etat et de Gouvernement,

Mesdames, Messieurs

As-salama aleykoum warahamatoullahi wabarakatou

Permettez-moi tout d'abord d’exprimer notre sincère gratitude au Serviteur des deux Saintes Mosquée, Sa majesté le roi Salmane Bin Abdoul Aziz Al Saoud, le Prince Héritier Mohamed Bin Salmane, au gouvernement et au peuple saoudien, pour la chaleureuse hospitalité accordée à la délégation que j'ai l’honneur de conduire au nom du Niger, au nom du Président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie, Chef de l’Etat, le Général de Brigade Abdourahamane Tiani, qui n’a pu faire ce déplacement à cause des défis que tout le monde sait, qu'on imposé à notre pays.

La présence du Niger a ce premier sommet Afrique-Arabie Saoudite, témoigne de la volonté manifeste de nos plus hautes autorités, en l'occurrence le Général de Brigade Abdourahamane Tiani, Président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie, Chef de l’Etat, et de son Altesse, le roi Salmane Bin Abdoul Aziz, gardien des deux Saintes Mosquées, de faire de la coopération entre l’Afrique et l’Arabie Saoudite, une référence en matière de coopération sud-sud.

Altesse, Excellences, Mesdames, Messieurs les Chefs d’Etat et de gouvernements

Le thème de cette rencontre reflété l'engagement du Royaume pour le renforcement des relations de coopération entre le continent africain et l'Arabie Saoudite qui joue un rôle substantiel dans l'économie mondiale. A ce titre, elle constitue une occasion privilégiée de mettre en lumière les opportunités d'investissement en Arabie Saoudite et en Afrique et répond parfaitement aux préoccupations du continent africain en général, et aux priorités du Niger en particulier.

Au plan bilatéral, le Niger qui a une très vieille coopération avec l'Arabie Saoudite regorge en effet d'importantes potentialités minières, énergétiques, hydrauliques, agricoles et animalières. La mise en valeur progressive de ce potentiel constitue le cadre de référence de toutes les interventions de l’Etat et de ses partenaires pour créer les conditions de la transformation structurelle de l'économie nigérienne et l'amélioration du bien-être de la population.

Outre l’or, le phosphate, l’uranium dont il est un grand producteur, notre pays a procédé au lancement récemment, précisément le 1er novembre dernier, de la mise en production du pétrole brut issue d'Agadem, au nord-est du pays, cette même zone qui a vu l'arrivée des premiers messagers de I'Islam en 666, c'est à une vingtaine de kilomètres de la frontière Tchadienne. C'est pour dire l’ancienneté des relations de l'Arabie Saoudite et du Niger. Cette opportunité qui est offerte ouvre une perspective pour le Niger d’accueillir davantage d’investisseurs. Je voudrais donc inviter par conséquent tous les partenaires à venir partager avec nous ces perspectives heureuses dans le cadre d’un partenariat qui se veut gagnant-gagnant.

Altesse, Messieurs les Chefs d’Etat et de gouvernements

Aujourd’hui notre espace, le Sahel, est minée par une insécurité ayant un impact sérieux sur la paix et la sécurité internationale et nécessitant une action collective et urgente. S'il y‘a une préoccupation qui devrait interpeller l'ensemble des honorables dirigeants ici présents, c'est sans conteste la lutte contre ce fléau qui compromet et même annihile les efforts de développement de notre pays.

Au Niger, la détérioration continue de la situation sécuritaire, de la mauvaise gouvernance économique, ont conduit au coup d’Etat du 26 juillet 2023 dirigé par le Général de Brigade, Son Excellence Abdourahamane Tiani, Président du Conseil national pour la sauvegarde de la Patrie, Chef de I’Etat. En effet, antérieurement à ces événements, l’option prise par notre pays pour lutter contre le terrorisme est-elle loin d’être appropriée, tandis que sur le plan de la gouvernance, les ressources du pays étaient accaparées par un groupuscule qui détournait allègrement les deniers publics sans être inquiété. En même temps, l’équipe mettait en péril nos alliances étrangères insultait nos voisins et qui mettait dans une insécurité totale notre peuple.

C'est pourquoi dans son message à la Nation adressé la veille du 3 août 2023 commémorant l'anniversaire de l'indépendance du Niger, le Général de Brigade Abdourahamane Tiani a déclaré « La seule raison ayant motivée l'action du Conseil est la sauvegarde de la Patrie». Il fallait faire justice à notre peuple. A la suite de ces événements, les organisations communes qui sont la CEDEAO et I'UEMOA, sous l'influence, on le sait aujourd'hui, de la France, ont pris de manière systémique et avec effet immédiat, des sanctions illégales, injustes et inhumaines. Ces sanctions qui visaient à mettre en péril également à nous isoler diplomatiquement, au point ou le Niger qui est à 98% musulman, tarde à recevoir son invitation pour assister à un sommet de I'OCI. Cette situation est inacceptable. Ces instances communautaires font face aujourd’hui à leurs destins.

La délégation que je dirige réitère sa désapprobation suite a ces sanctions contraires aux principes et valeurs de solidarité, d’autosuffisance collective, de développement partagé et de tout processus d'intégration. Le peuple Nigérien renouvelle sa reconnaissance au Mali, au Burkina et au Togo qui ont décidé de faciliter l'approvisionnement du pays via leurs corridors. Ces remerciements s‘adressent également au Tchad qui s’est clairement engagé du côté de la paix en faisant échec aux velléités d'agression militaire de la CEDEAO. Bien-sûr on sait qui est derrière.

Je voudrais terminer mon propos en réitérant toute notre gratitude a l’égard du gouvernement saoudien, de son peuple, pour toutes les dispositions prises pour que notre présence ici soit marquée, que le Niger qui est un pays de paix, de solidarité, décide en tout cas de recevoir tous ceux qui voudraient investir. Je voudrais enfin aussi demander qu'une attention particulière soit accordée au phénomène de l'intégrisme dont on connait aujourd'hui qui c'est qui I'alimente, c'est quel pays, qui c'est qui donnent les armes, pour qu’ensemble nous puissions atteindre le but qu’est celui du développement de nos pays, de la paix et de la sécurité dans le monde.

Je vous remercie »