Côte d’Ivoire-Scandale : Gohi Bi Cyriac traînée à la police par une journaliste

L’ancien joueur Gohi Bi Cyriac est plus cité pour ses belles performances sur le terrain qu’en dehors. Il fait face à un scandale amoureux qu’il l’a conduit devant les autorités policières ivoiriennes.

Gohi Bi Cyriac à la police pour un scandale de femme

Les prouesses de l’ancien international ivoirien, Cyriac Gohi Bi Zoro, dit Gohi Bi Cyriac ont été prouvées mainte fois dans les différents clubs européens où il est passé et même au sein des Eléphants de Côte d’Ivoire. Le natif de Daloa âgé de 33 ans qui a raccroché les crampons il y a un an dont des artistes Coupé-décalé font les éloges dans leur chanson, est empêtré dans un scandale d’amour rocambolesque.

Ce sont nos confrères de sportmania.ci qui ont ébruité l’affaire le lundi 13 novembre sur leur page Facebook. ‘’Cyriac Gohi Bi a brillé aujourd'hui par son absence à Sol Béni où il travaille pour le compte de l'Asec Mimosas. L'ancien attaquant des Éléphants se trouve depuis matin à la police en compagnie de son épouse Nataly Do Rosario Dias. Ils y ont été convoqués par Fatim Sibé, la présentatrice sportive de RTI 1’’, pouvait-on lire.

Plus de détails ont même été donnés par le site en question sur cette affaire qui secoue l’ancien attaquant du club turc de Giresunspor Kulübü. Selon eux, l’ex-joueur ivoirien a été convoqué à la police par la journaliste sportive en question citée plus haut qui est l’amante de Gohi Bi Cyriac et qui accuse la compagne de ce dernier de l'avoir traitée de femme légère sur les réseaux sociaux. Ils vont plus loin pour dire la femme de l’ancien international ivoirien avait même intercepté plusieurs appels téléphoniques entre Fatim Sibé et son époux. On attend de voir ce qu'a donné cette rencontre avec les autorités policières.