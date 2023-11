Grammy Awards 2024 : voici les artistes africains nominés

La 66ème édition des Grammy Awards est prévue pour le dimanche 4 février 2024 à Los Angeles aux États-Unis. Pour l'édition 2024, les organisateurs ont inséré de nouvelles catégories dont celle de la "meilleure performance musicale africaine". Ainsi, les nominés dans cette nouvelle catégories sont connus.

Grammy Awards 2024 : les artistes nigérians dominent la catégorie "meilleure performance musicale africaine"

Les nominés pour la nouvelle catégorie "meilleure performance musicale africaine", sont désormais connus. Pour la première apparition de cette catégorie dans les Grammy Awards, ce sont les artistes nigérians qui dominent dans la sélection avec une sud-africaine. Ainsi, les nominés dans cette catégorie sont : Asake, Arya Starr, Burna Boy, Davido et Tyla.

Parmi eux tous, Burna Boy est l'artiste qui a réuni le plus de nominations pour cette édition des Grammy. Il a au total quatre nominations avec ses titres «City Boys», «For My Hand», «Last Last» et «Ye». Lors de l'édition 2022, la star nigériane a remporté le prix de la meilleure performance de musique globale.

Même si son compatriote Davido n'a pas obtenu beaucoup de nominations, il est à noter qu'il est également un habitué des Grammy Awards avec déjà deux trophées à son actif. Pour cette édition, c'est son titre «Unavailable» réalisé en collaboration avec Musa Keys qui est en compétition. Les autres Nigérians Ayra Starr et Asake sont bien présents parmi les nominés avec les titres «Rush» et «Amapiano» respectivement.

Quant à la sud-africaine Tyla, c'est son titre «Water», qui est sélectionné. Cette nomination fait de la sud-africaine, la première artiste de son pays à être nominée pour les Grammy Awards.

À noter qu'en plus des catégories habituelles des Grammy Awards, les trois nouvelles qui viennent d'être intégrées à partir de 2024, sont : meilleure performance musicale africaine, meilleur album de jazz alternatif et meilleur enregistrement de danse pop. Et selon les organisateurs, cela vise à rendre plus sérieux, transparent et juste, le processus de sélection des Grammy Awards.