PDCI : Le vice-président Georges Philippe Ezaley suspendu de ses fonctions

Au PDC-RDA, Georges Philippe Ezaley, vice-président et secrétaire exécutif en chef adjoint chargé des sections et délégations est suspendu de ses fonctions.

PDCI-RDA : Le vice-président Georges Philippe Ezaley suspendu de ses fonctions

Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire-Rassemblement démocratique africain (PDC-RDA) ne fait pas dans la dentelle avec la discipline. Dans une décision rendue le 9 novembre, le conseil de discipline du plus vieux parti de Côte d'Ivoire a annoncé la suspension de Georges Philippe Ezaley, un de ses vice-présidents.

Et pour cause, le non-respect des décisions du président du parti, feu Henri Konan Bédié lors des récentes élections municipales et régionales. Il est également reproché à l'ancien maire de la commune de Grand-Bassam de n'avoir pas participé et soutenu les candidats du parti lors desdites élections dans le Sud-Comoé. L'inobservation des obligations d'exemplarité du militantisme justifie également cette sanction, selon le parti.

En sanctionnant cet important cadre, le PDCI-RDA envoie un message clair à ses militants et dirigeants et réitère sa détermination à maintenir l'ordre au sein du parti fondé par Félix Houphouët-Boigny, père de la nation ivoirienne.

Pour rappel, cette suspension intervient à presque un mois de la tenue du congrès extraordinaire du parti qui va désigner le successeur du président Henri Konan Bédié, décédé le 1er août 2023 à Abidjan.