Angleterre : Une veste portée par Michael Jackson vendue aux enchères pour 187 612 332,74 de Francs CFA

Une vente aux enchères était organisée le vendredi 10 novembre à Londres en Angleterre. Parmi plus de 200 souvenirs de musique et de cinéma mis aux enchères, une veste de Michael Jackson a été vendue à 250 000 livres sterling soit 286 000 euros et environ 187 612 332,74 de Francs CFA.

Une veste noire et blanche en cuir de Michael Jackson vendue aux enchères

La légende américaine de la Pop, Michael Jackson décédé en 2009 continue d’être toujours dans le cœur de milliers de fans dans le monde. Ces derniers sont prêts à acquérir des objets qui ont appartenu à la défunte star américaine. Une vente aux enchères a été organisée le vendredi 10 novembre dernier à Londres avec plus de 200 souvenirs de musique et de cinéma. Parmi ceux-ci figurait une veste emblématique de Michael Jackson.

Le Roi de la Pop avait porté justement cette veste en cuir noir et blanc lors d'une série de publicités tournées pour la marque Pepsi en 1984. Lors de ce tournage, Michael Jackson avait notamment été victime d'un grave accident où ses cheveux avaient pris feu après une explosion de feux d'artifice entraînant des brûlures au deuxième et troisième degrés sur son crâne et sur son corps.

La veste a été adjugée à 250 000 livres sterling soit 286 000 euros et environ 187 612 332,74 de Francs CFA aux côtés d'une veste des artistes anglais George Michael et d'un postiche ayant appartenu à Amy Winehouse. La veste La Rocka ! portée par le défunt chanteur de ‘’Wham !’’ dans le clip "I Knew You Were Waiting (For Me)", aux côtés d'Aretha Franklin, a été vendue pour 93 750 livres sterling (107 400 euros). Quant à la coiffure d'Amy Winehouse, portée dans le clip de 2007 pour "You Know I'm No Good" de "Back to Black", elle a été vendue pour 18 750 livres sterling (21 500 euros).

Il faut rappeler à touts fins utiles que des souvenirs appartenant à Michael Jackson ont déjà été vendus pour des milliers d'euros, notamment un chapeau fedora noir qu'il portait juste avant d'exécuter sa célèbre danse du moonwalk pour la première fois en 1983. Ce chapeau a été vendu 77 640 euros lors d'une vente aux enchères à Paris en septembre dernier. Et deux ans après le décès du Roi de la Pop, une vente spéciale avait été organisée à Beverly Hills, en Californie, sous le thème "Icônes musicales". A l’occasion, le célèbre blouson en cuir rouge et noir que Michael Jackson portait dans le clip "Thriller" a été vendu au prix d'1,8 million de dollars.