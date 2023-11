La lutte contre la dengue est un enjeu majeur de santé publique dans de nombreux pays, en particulier dans les régions tropicales où le moustique responsable de la transmission de la maladie, Aedes aegypti, est présent.

Lutte contre la dengue au Burkina Faso : le ministre de la santé prend des mesures

En effet, dans le but de lutter effectivement contre la dengue, le ministre de la santé et de l'hygiène publique a effectué une descente le dimanche dernier au centre de référence des fièvres hémorragiques virales (LNR-FHV) au Centre Muraz. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de leur détermination à venir en aide au pays en général et à la population en particulier à soutenir le pays dans la lutte contre la dengue.

Accompagné d'une délégation russe, le général Azarov a profité de l'occasion pour donner ses impressions. À cet effet, selon lui, le but principal de leur descente au laboratoire était dans le cadre d'une évaluation des besoins du Burkina Faso. Ensuite, une progression a été faite dans la mesure de savoir sur quelle base la Russie peut apporter son soutien au peuple.

En outre, l’équipe du Centre Muraz, en vue de soulager la population, a envoyé un laboratoire mobile à Bobo-Dioulasso pour des tests de dépistage de la dengue. Cette initiative a donné une immense joie entre les autorités bukinabè de de la Russie. À ce stade, le ministre de la santé, Robert Kargougou n'a pas hésité à donner ses appréciations.

À en l'en croire, « une équipe mixte russo-burkinabè travaille actuellement au laboratoire. Au cours de cette collaboration, des kits de réactifs seront fournis par nos amis russes pour renforcer les capacités du LNR-FHV dans la lutte contre la dengue. »

Alors, il urge de notifier que, grâce à la collaboration avec le la Russie, les autorités arrivent à lutter effectivement contre la dengue. Tout ceci est le fruit de la détermination du président Ibrahim Traoré pour le développement de la nation.