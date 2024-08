Le président camerounais Paul Biya a félicité Alassane Ouattara à l’occasion du 64e anniversaire de l’accession de la Côte d’Ivoire l’indépendance.

Fête nationale de Côte d’Ivoire : Alassane Ouattara congratulé par Paul Biya

La Côte d’Ivoire a célébré ce mercredi 7 août, le 64e anniversaire de son accession à l’indépendance. En marge de ces célébrations, le président camerounais, Paul Biya a adressé ses vives félicitations à son homologue Alassane Ouattara.

« Il me plaît au moment où la République de Côte d’Ivoire célèbre sa fête nationale, le 07 août, de vous adresser mes vives et chaleureuses félicitations. J’y joins mes vœux de concorde et de prospérité pour le peuple ivoirien », a écrit Paul Biya. Par ailleurs, le locataire du Palais d’Etoudi émet souhaite un renforcement de la coopération bilatérale entre le Cameroun et la Côte d’Ivoire.