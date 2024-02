Maillon très essentiel de la victoire des Éléphants de Côte d’Ivoire en finale de la CAN 2023, le jeune Simon Adingra en retourné dans son club en Angleterre. Le joueur du club de Brighton & Hove Albion a présenté son trophée de meilleur joueur de la compétition aux fans du club.

Simon Adingra reçu en vrai champion de la CAN 2023 à Brighton & Hove Albion

Arrivée en club en Angleterre, le champion d’Afrique 2023 a été reçu sous des acclamations en présence des joueurs, supporters et du staff du club. Ainsi, des coulisses jusque sur la pelouse du stade du club Brighton & Hove Albion, Simon Adingra a traversé la raie de ses coéquipiers et de son staff technique. Avec un visage souriant, drapeau ivoirien autour du cou, le joueur de 22 ans a présenté le trophée du jeune joueur de la CAN 2023 qu’il a reçu au public.

Tout souriant, le jeune milieu prometteur a exprimé sa profonde gratitude à tout le monde pour l’amour qui lui a été démontré. À en croire ce dernier, c’est un honneur d’avoir remporté le trophée de la CAN 2023 pour son pays, surtout vu les circonstances dans lesquelles son équipe s’est qualifiée pour la phase à élimination directe.

« C’était très important pour ma famille et moi. Gagner la CAN dans mon pays est très exceptionnel. Depuis le début, nous sommes presque hors du tournoi, mais nous avons pu revenir et remporter le trophée qui était spécial », a fait savoir le passeur décisif sur les deux marqués par les Éléphants en finale. Le jeune ailier gauche n’a pas manqué de préciser qu’il se sent prêt à venir au club et à montrer ce qu’il peut faire aussi.