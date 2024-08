En vacances à la Barbade, A$AP Rocky et Rihanna profitent du bon temps avec leurs enfants. Le rappeur américain a été abordé sur sa vie de couple avec l’ex de Chris Brown.

A$AP Rocky s’ouvre sur son lien avec Rihanna

Officiellement en couple depuis 2019, Asap Rocky et Rihanna comptent deux enfants. Depuis début août, les deux stars profitent de leur temps libre pour passer de bons moments en famille dans le pays d’origine de la femme, la Barbade. Occasion pour le rappeur américain de s’exprimer sur l’impact de sa carrière sur sa relation avec Rihanna.

Discrets sur leur vie de couple et de famille, A$AP Rocky s’est confié sur sa relation avec la chanteuse pour le magazine Billboard dont il fait la couverture pour ce mois de septembre. Une édition sortie ce 22 août 2024. Dans une longue interview, le rappeur américain s’est livré sur son “excellente relation” qu’il entretient avec Rihanna. Il en a profité pour se confier sur leur équilibre entre vie de couple et vie. « C’est fou comme nous trouvons un équilibre avec nos horaires chaotiques. Je ne pense pas qu’il y ait une personne plus parfaite, car lorsque les emplois du temps sont chargés, elle comprend très bien cela. Et quand l’emploi du temps est plus libre, on passe plus de temps ensemble. » Le couple fait tout son possible pour passer le plus de temps ensemble.

D’ailleurs, A$AP Rocky en compagnie de Tokischa travaillent actuellement pour le tournage d’un clip, de son nouvel album qui fait la une des médias et sortira très bientôt. Cette déclaration intervient donc à un moment où les internautes se demandaient où se trouvait Rihanna pendant le tournage.

En ce qui concerne leur parentalité, le couple semble plus épanoui que jamais dans cette nouvelle vie de famille. Une source proche du duo culte avait rapporté au magazine People en mai 2022, le bonheur des amoureux. « Ils sont très heureux d’être parents. Rihanna est déjà une maman merveilleuse. » Après deux beaux enfants, Rihanna serait même prête à remettre le couvert pour avoir une fille. « J’aimerais avoir autant d’enfants que Dieu le voudra. J’aimerais plus de deux enfants. J’essaierai d’avoir une fille. Mais bien sûr, si c’est un autre garçon, c’est un autre garçon. », avait rapporté Rihanna au média Interview Magazine.

On a hâte de voir ce que l’avenir réserve donc à A$AP Rocky et Rihanna.