La Congolaise Carla Kalala Mitonga a été expulsée par les autorités ivoiriennes. Elle est renvoyée vers la République démocratique du Congo (RDC), son pays d’origine, pour avoir proféré des insultes contre les Ivoiriens dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux.

Abidjan : la Congolaise Kalala Mitonga expulsée pour avoir insulté les Ivoiriens

Après une sortie fracassante à charge contre les Ivoiriens en marge du match Côte d’Ivoire vs RDC comptant pour les demi-finales de la CAN 2023, Carla Kalala Mitonga a été interpellée et chassée de Côte d’Ivoire. La jeune dame de 34 ans a tenté de faire un rétropédalage en se confondant en excuses, mais l’irréparable était déjà fait. Les autorités sécuritaires ont très vite pris leur responsabilité.

Comme l’Algérienne Sofia Benlemmane, la Congolaise Mitonga a été expulsée pour ses propos qualifiés « d’écarts de langage » contre la Côte d’Ivoire. Bien qu’elle réside dans le pays, elle s’en est prise aux Ivoiriens en les traitant d’ « illettrés » et de « ch*ns ». « Je me fiche de votre Côte d’Ivoire… Je ne suis pas pour vous et je me fiche des Ivoiriens… », avait-elle martelé dans un live Tik tok.