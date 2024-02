Le PNUD et la Côte d’Ivoire ont paraphé un accord de renforcement de l’accès à la justice et de modernisation de l’institution judiciaire ivoirienne.

Côte d’Ivoire : Sansan Kambilé échange avec la résidente du PNUD

Jeudi 1er février 2024, Sansan Kambilé, garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l’homme a rencontré la représentante résidente du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), Carol Flore-Smereczniak.

Sous le regard de l’ambassadeur des États-Unis en Côte d’Ivoire, Jessica Davis Ba et de la chargée de la Sécurité Civile, Démocratie et Droits de l’Homme, Uzra Zeya, les deux personnalités ont signé un document relatif au projet de renforcement de l’accès à la justice et de modernisation de l’institution judiciaire ivoirienne.

L’objectif du projet est d’œuvrer pour la protection des droits de l’homme, la prévention des conflits, le maintien de la cohésion sociale, la stabilité de la paix en Côte d’Ivoire et dans la région ouest-africaine.

Pour sa part, le ministre ivoirien de la Justice et des Droits de l’Homme, Sansan Kambilé s’est réjoui de la mise en place de ce projet qui s’inscrit dans la droite ligne des réformes lancées par son ministère afin de moderniser la justice et de dynamiser la confiance des populations envers la justice ivoirienne.

D’une valeur de 1,224 milliards de francs CFA, le projet financé par les États-Unis et exécuté par le PNUD, s’étend de 2023 à 2025.