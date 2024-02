Le chemin du retour au Burkina Faso pour Aïcha Trembler et DJ Domi n’a pas été reluisante. Les deux artistes ont été victimes d’un accident de la circulation. Le chanteur et producteur, Imilo Lechanceux a donné de leurs nouvelles à travers un post sur sa page Facebook.

Imilo Lechanceux donne les nouvelles de Aïcha Trembler et DJ Domi

La star burkinabè des réseaux sociaux, Aïcha Trembler et DJ Domi ont été victimes d’un accident de la route à leur retour au pays. Les deux artistes étaient récemment en Côte d’Ivoire où ils ont fait plusieurs émissions télé comme ‘’Magnific CAN’’, sur La 3 et ‘’Willy à Midi’’, sur Life TV. Et c’est sur le chemin du retour dans la petite localité de Houndé au détour d’un virage que le véhicule les transportant a fait une sortie de route.

Il y a plus de peur que de mal pour Aïcha Trembler et les deux danseurs. Mais, c’est le cas de DJ Domi et le manager le Zulu qui est un peu critique. Transportés dans un premier temps à l’hôpital de Houndé pour les premiers soins, tout le staff a été conduit par la suite dans la soirée à l’hôpital de Bobo Dioulasso.

Le chanteur et producteur de Aïcha Trembler et DJ Domi, Imilo Lechanceux, a donné l’information dans la nuit du jeudi 8 février sur sa page Facebook pour rassurer tous les fans.‘’Famille bonsoir !!! Nous vous tiendrons informé de la situation concernant l’accident qui a touché le staff de Aicha Trembler et DJ Domi. Les artistes et leurs staffs sont en route pour Bobo ou certains subiront des examens supplémentaires…Soyez rassurés que nous suivons cette situation minute par minute et vous serez informé à l’issue de chaque étape…’’, écrit-il. Avant de remercier tous ceux qui ont secouru les artistes et qui les portent en prière. ‘’Merci infiniment pour vos marques de compassion…Merci à toutes les bonnes volontés qui ont apporté assistance à l’équipe et à l’ensemble des équipes médicales de Houndé…Merci à tous pour vos prières’’, souligne-t-il.