Le rappeur français d’origine congolaise, Koba LaD, est désormais privé de liberté. Il a été placé en détention provisoire pour « homicide involontaire » à la suite d’un accident mortel survenu dans la nuit du mardi 10 au mercredi 11 septembre 2024, dans le département du Val-de-Marne.

Koba LaD en prison après un drame de la route

Selon les premiers éléments de l’enquête et les témoignages recueillis, l’artiste roulait à grande vitesse lorsqu’il a percuté violemment un camion en stationnement. Le choc a été fatal pour l’une des deux personnes présentes dans le camion, un homme de 30 ans nommé Will, qui a perdu la vie sur le coup. La seconde personne, quant à elle, a été blessée et transportée à l’hôpital pour des soins.

À bord de son propre véhicule, Koba LaD transportait une passagère, qui a également été légèrement blessée dans l’accident. L’artiste a immédiatement été pris en charge par les autorités et soumis à un contrôle d’alcoolémie et de stupéfiants, qui s’est révélé positif.

Quelques heures après l’accident, Koba LaD s’est exprimé sur les réseaux sociaux, exprimant sa profonde tristesse et son désarroi face à la situation. « Je suis dévasté par la perte tragique de mon ami Will », a-t-il écrit dans un message poignant. Le rappeur a également promis d’apporter un soutien indéfectible à la famille de la victime. « Je serai là pour sa famille jusqu’à la fin de mes jours », a-t-il ajouté.

Ce n’est pas la première fois que le nom de Koba LaD apparaît dans les fichiers de la police. En 2020, il avait déjà été condamné à trois mois de prison avec sursis après avoir causé un accident violent à Marseille. À l’époque, il avait pris la fuite avant de se rendre aux autorités quelques jours plus tard.

Les enquêteurs s’interrogent sur les circonstances précises de ce nouveau drame et sur une éventuelle récidive de comportements dangereux au volant. Une audience est prévue dans les jours à venir pour déterminer si l’artiste restera en détention ou s’il pourra être libéré sous conditions en attendant son procès.