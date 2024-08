Le ministre Charles Blé Goudé, discrédité sur internet par le cyberactiviste Cissé Seint, a décidé de porter plainte auprès de la PLCC. Il était pourtant resté inactif face à M. Cissé Bacongo, qui annonçait qu’il est avec le RHDP au « propre comme au figuré ».

Accusations fallacieuses de double jeu : Charles Blé Goudé porte plainte

Charles Blé Goudé, président du Congrès panafricain pour la justice et l’égalité des peuples (COJEP), a décidé de poursuivre en justice toutes les personnes qui lui attribuent des actes qu’il ne reconnaît pas. Premier geste de ce signal fort envoyé par l’ancien bras droit de Laurent Gbagbo : il s’est rendu au siège de la Plateforme de Lutte Contre la Cybercriminalité (PLCC) pour demander la recherche et l’interpellation de trois individus, dont un certain Souleymane Cissé, surnommé « Cissé Seint », qui lui attribue une rencontre avec Mme Touré Masséré, Secrétaire Générale de la Présidence, dans le but de faire financer son parti politique, le COJEP.

Face à ce qu’il considère comme une affaire entièrement fabriquée, le leader politique a entrepris cette démarche pour que cet individu vienne présenter les preuves de ses accusations devant la justice ivoirienne. Charles Blé Goudé va plus loin en déclarant que si ces accusations se révélaient fondées, il démissionnerait de la politique ivoirienne. Cela montre à quel point il est convaincu d’être victime de machinations de la part de certains individus sur internet.

Cybercalomnie : Blé Goudé déclare la guerre aux fausses accusations !

Outre le prétendu « Cissé Seint », l’avocat de Charles Blé Goudé, Me Serges Ouraga, a annoncé des poursuites contre deux autres personnes ayant relayé cette fausse rumeur. « C’est un signal fort que nous adressons à tous les détracteurs de Charles Blé Goudé qui cherchent à ternir l’image du président du Cojep par leurs actions. Nous ne tolérerons plus jamais ce genre de tentative. »

L’ex-ministre de Laurent Gbagbo avait également été accusé par le ministre Cissé Bacongo d’être en collusion avec le RHDP. « Charles Blé Goudé est avec nous tous les jours au propre comme au figuré », une accusation qui avait fortement irrité Charles Blé Goudé, lequel s’était contenté de désavouer publiquement le Ministre ivoirien auprès du président de la République chargé des Affaires politiques sans pour autant le traduire devant les tribunaux.

Beaucoup se demandent pourquoi il n’a pas traduit en justice le ministre de Ouattara pour donner un signal clair, dissuadant d’autres de l’accuser de pactiser avec son adversaire politique, le Président Alassane Ouattara, et son parti, le RHDP.

Cette plainte du leader du COJEP pourrait le faire passer pour l’homme fort avec les faibles et faible avec les forts. Cependant, le levier judiciaire qu’il a activé est censé le protéger contre toute catégorie de personnes s’évertuant à porter atteinte à son image.