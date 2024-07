75 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Le Burkina Faso va accueillir la première session parlementaire de l’alliance. C’est l’une des grandes décisions significatives prises par les chefs d’État lors du premier sommet du samedi 6 juillet 2024 à Niamey.

Pour la première session parlementaire de l’alliance, le Burkina Faso a été choisi par ses pairs. Le pays des hommes intègres va accueillir la toute première session du Sahel. Une session au cours de laquelle plusieurs décisions fortes seront prises pour le développement économique des pays de l’AES.

En effet, le premier sommet qui s’est tenu le samedi 06 juillet 2024 a été fondé sur des principes comme « le respect de la souveraineté et l’intégrité territoriale des Etats, la non-agression entre les Etats confédérés, l’interdiction de toute mesure coercitive, la solidarité, la sauvegarde et la défense des intérêts des populations de l’espace confédéré ». Aussi, la confédération « Alliance des Etats du Sahel (AES) » sera désormais régie par un règlement intérieur du collège des chefs d’Etat, et des instruments juridiques.

À l’occasion, les Chefs d’État ont montré la nécessité de mutualiser leurs moyens afin de mettre en place plusieurs projets stratégiques dans de nombreux domaines, notamment l’eau et l’environnement, l’économie numérique, l’agriculture et la sécurité alimentaire.

En plus, une attention particulière sera accordée à la cohésion sociale, à la santé, à l’éducation et à la formation professionnelle, à l’emploi, au relèvement et à la stabilisation. Pour rappel, le Président Assimi Goïta a été désigné Président de la confédération AES pour un an.