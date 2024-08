Le président français a réagi à l’arrestation du patron de Telegram. Alors que Pavel Durov est encore en garde à vue, Emmanuel Macron dénonce la diffusion de fausses informations sur les raisons de l’interpellation et invite l’opinion publique à faire confiance à la justice.

Arrestation de Pavel Durov : Emmanuel Macron fait entièrement confiance à la justice

Certains n’ont pas tardé à lier l’interpellation de Pavel Durov à un acharnement politique, mais il n’en est rien, selon le président français. Dans un message publié ce lundi, il précise que le PDG de Telegram a été arrêté dans le cadre d’une enquête judiciaire en cours. « Ce n’est en rien une décision politique. Il revient aux juges de statuer », a-t-il écrit.

Il est reproché au mis en cause de ne pas avoir mis en place un système de modération suffisamment robuste pour empêcher les nombreuses dérives sur son application de messagerie. Selon l’accusation, Telegram constituerait un refuge pour des criminels qui y commettent des infractions sans être inquiétés.

Emmanuel Macron rappelle que « la France est plus que jamais attachée à la liberté d’expression et de communication, à l’innovation et à l’esprit d’entreprise. Elle le restera », a-t-il martelé. Cependant, il a ajouté que cette liberté d’expression doit s’exercer dans un cadre réglementaire pour ne pas nuire aux normes sociétales.

« Dans un État de droit, sur les réseaux sociaux comme dans la vie réelle, les libertés s’exercent dans un cadre établi par la loi pour protéger les citoyens et respecter leurs droits fondamentaux », a indiqué le président français.

Le président appelle à ne pas diffuser de fausses informations sur ce dossier sensible.

Recherché depuis un moment, Pavel Durov, surnommé le « Zuckerberg russe » est désormais dans les mains de la police française. Sa garde à vue a été prolongée et il sera incessamment présenté au procureur. Pour les accusations qui pèsent sur lui, il risque gros. Selon des sources judiciaires, Durov a de faibles chances d’échapper à un mandat de dépôt.

Qui est Pavel Durov, le « Zuckerberg russe » ?

Franco-russe, Pavel Durov est né le 10 octobre 1984 à l’ex-Leningrad (aujourd’hui Saint-Pétersbourg) en Russie. Avant de créer la célèbre application Telegram, il a d’abord développé VKontakte (VK) en 2006. Ce réseau social a connu un succès considérable en Russie et dans de nombreux autres pays de l’ex-URSS (Union des Républiques Socialistes Soviétiques).

En 2014, après des différends avec les autorités russes concernant la censure et la protection des données sur VK, il quitte la Russie. Il se tourne alors vers un nouveau projet : Telegram. Comme VK, cette application de messagerie gagne rapidement en popularité et conquiert le monde. Aujourd’hui, Telegram compte plus de 900 millions d’utilisateurs et offre une multitude de fonctionnalités pour faciliter les échanges.