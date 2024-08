Le tribunal du Plateau d’Abidjan était le théâtre d’une scène inhabituelle ce mercredi. C’est notamment dans le conflit opposant la famille Tioté avec l’ex-femme du joueur. Les concernés s’étaient rassemblés en grand nombre pour assister à ce qu’ils croyaient être une audience concernant leur conflit avec l’ex-femme de Tioté. Mais ce n’était pas le cas. Et face aux tensions, leur procès a été reporté.

Pas d’audience pour la famille Tioté, le tribunal du Plateau reporte le procès

Tous dans des tee-shirts à l’effigie du défunt milieu de terrain ivoirien Cheik Tioté, les membres de la famille et leurs partisans ont été confrontés à un refus d’accès de la part des forces de l’ordre ce mercredi 14 août 2024. Les forces de l’ordre avaient pour consigne de bloquer l’entrée à toute personne portant des vêtements perçus comme un symbole de soutien ou de lutte. Mais, ils n’ont pas pu réussir à contenir tout le monde.

Ceux qui ont réussi à pénétrer dans l’enceinte du tribunal ont été accueillis par une nouvelle décevante. En effet, aucune audience les concernant n’était prévue pour ce mercredi. C’est bien évidemment en raison de la période de vacances judiciaires. Et de ce fait, l’examen du dossier a été reporté au 29 octobre prochain. Une annonce qui a suscité un mécontentement général au sein de la famille et des sympathisants présents, obligeant Maître Bamba, avocat de la famille Tioté, à intervenir pour clarifier la situation et appeler au calme.

La veuve de Tioté, Madah Bitèye, au centre du conflit, n’était pas présente physiquement, mais était représentée par son avocat. Maître Bamba a confirmé que le procès tant attendu portant sur le litige opposant la famille Tioté à la veuve, ne se tiendra pas avant le 29 octobre, date à laquelle l’affaire sera enfin examinée.

La famille Tioté en conflit, que s’est-il passé ?

Début août, la famille de l’ancien footballeur ivoirien Cheick Tioté a été expulsée de leur domicile familial. L’annonce a été faite le 2 août 2024 par Stoni, un créateur de contenu populaire. Selon les témoignages recueillis auprès des proches du défunt, la veuve de Tioté, Madah, serait à l’origine de cette situation. Elle aurait vendu la maison familiale à une tierce personne, ce qui a conduit à l’expulsion des frères et sœurs de Tioté.

Une sœur de Tioté affirme que Madah aurait prétendu que la maison était hypothéquée, justifiant ainsi sa vente, bien que cette version soit contestée par d’autres proches, ajoutant à la confusion et au conflit. Ceci vient mettre en lumière les problèmes d’héritage souvent complexes au sein de la famille depuis le décès de Cheick Tioté en 2017. C’était suite à une crise cardiaque lors d’un entraînement avec le club chinois Beijing Enterprises.