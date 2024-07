En Afrique du Sud, l’ex-président Jacob Zuma est exclu du parti au pouvoir, le Congrès national africain (ANC). Il est reproché à ce dernier une collaboration avec un autre parti politique, toute chose qui porte atteinte à l’intégrité de l’ANC.

Jacob Zuma ne fait plus partie des membres du parti politique du Congrès national africain (ANC). Selon South African Broadcasting Corporation (SABC), l’ancien président sud-africain a été officiellement mis hors du Congrès national africain (ANC). En effet, le principal intéressé a battu campagne pour le parti uMkhonto weSizwe (MK) lors des élections législatives dernière. Il a même réussi à obtenir 58 sièges pour cette formation politique. Ce comportement de l’ex-chef d’État n’a pas du tout plu aux responsables de l’ANC qui jugent cela contraire aux objectifs et aux politiques de l’ANC.

Entre Jacob Zuma et l’actuel président Cyril Ramaphosa, les relations ne sont vraiment plus au beau fixe. L’ancien dirigeant avait même été suspendu en janvier dernier par le bureau politique de l’ANC. Avec cette expulsion, le mis en cause a trois semaines pour faire appel de cette décision auprès de la commission nationale d’appel de l’ANC.

Jacob Zuma a dirigé l’Afrique du Sud de 2009 à 2018. Son parti ANC étant la formation politique qui dirige le pays depuis plusieurs années, a commencé par perdre sa majorité ces dernières années. Lors des élections législatives, ce parti n’a pu obtenir que 40 % des voix, le contraignant à former un gouvernement de coalition.