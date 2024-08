Une candidate sud-africaine d’origine nigériane, Chidimma Adetshina, au concours de beauté dans le pays est victime de propos xénophobes. Retenue pour les phases finales de la compétition, sa participation est mise en cause dans le pays.

Une candidate à Miss Afrique du Sud fait face à une polémique

La nation arc-en-ciel de l’Afrique du Sud fait face depuis quelques semaines à une grosse controverse qui plane sur le concours de beauté. Une candidature d’une jeune fille d’origine nigériane de 23 ans du nom de Chidimma Adetshina, retenue pour les phases finales de la compétition, est mal vue.

Bien qu’elle soit née à Soweto et qu’elle soit citoyenne sud-africaine, la jeune étudiante en droit de mère sud-africaine et de père nigérian, a dû faire face à une avalanche de commentaires xénophobes remettant en cause son droit de participer au concours de beauté Miss Afrique du Sud. Sur les réseaux sociaux et au travers de pétitions, Chidimma Adetshina est sommée de prouver sa nationalité sud-africaine.

Même si le comité organisateur du concours de beauté ait confirmé sa nationalité sud-africaine, le Ministre de la Culture et des Sports, Gayton McKenzie, connu pour ses positions anti-immigration, continue de réclamer des preuves. Lors de différentes interviews et sur les réseaux sociaux, l’homme politique perçoit une ‘’drôle d’ambiance’’ autour de la participation de la jeune fille. Cependant, elle a reçu le soutien de personnalités du monde de la Culture et de la Société civile, comme l’ancienne médiatrice de la République de l’Afrique du Sud, Thuli Madonsela.