Au Sénégal, la compagnie aérienne nationale, Air Sénégal, a annoncé la suspension de ses vols vers plusieurs destinations. Cette décision selon les autorités, a été prise pour optimiser le réseau aérien de la compagnie.



Air Sénégal ajuste son réseau : voici les liaisons coupées dès septembre



À partir de ce mois de septembre, la compagnie aérienne nationale Air Sénégal met officiellement fin à ses vols vers nombreuses destinations. Selon les autorités, plus de cinq liaisons seront suspendues. Les vols vers New York seront suspendus dès le 19 septembre. En outre, les vols à destination de Milan, Libreville, Douala et Barcelone seront également annulés dès le 20 septembre. Enfin, à partir du 22 septembre 2024, les liaisons avec Marseille et Lyon cesseront également.



Toutefois, pour éviter des désagréments et des frustrations parmi les passagers, la compagnie a prévu une prise en charge adaptée pour accompagner les voyageurs concernés par ces changements. Ainsi, les passagers impactés sont invités à se rapprocher de leurs agences émettrices pour être assistés dans la réorganisation de leur trajet.



Face à ces changements de dernière minute, la compagnie aérienne Air Sénégal présente ses excuses pour les désagréments occasionnés et remercie ses passagers pour leur compréhension. Elle assure néanmoins que cette mesure vise à améliorer la qualité des services afin de répondre convenablement aux besoins des voyageurs.