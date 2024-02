Ousmane Camara, qui a quitté l’Aj Auxerre dans le cadre d’un prêt à l’As Annecy jusqu’en juin 2024, brille déjà sous ses nouvelles couleurs.

Ousmane Camara s’impose déjà à l’As Annecy

Les débuts d’Ousmane Camara à Annecy livrent leurs premiers signes. Un véritable succès se dessine après les deux premiers matchs du buteur du Syli national qui a d’ailleurs déjà débloqué son compteur de buts. Dès son premier match avec l’AS Annecy, sa prestation avait été jugée intéressante malgré le match nul.

C’est lors de son second match ce week-end face à Guingamp 1-4, que Camara a véritablement explosé. Son apport dans le jeu a été indéniable, couronné par son magnifique but, le deuxième de la partie qui a contribué à la victoire écrasante de son équipe 4-1 sur l’équipe adverse.

PUBLICITÉ

Le départ de Ousmane Camara à Annecy est visiblement la meilleure chose qui pouvait lui arriver. Le buteur a su saisir cette opportunité pour poursuivre ses objectifs personnels, de se relancer tout en contribuant à l’objectif collectif de maintenir l’As Annecy en Ligue 2.

Ce tournant dans la carrière de Camara témoigne de sa force de caractère et surtout de sa capacité à surmonter les pires difficultés qui peuvent se dresser sur son chemin. Parlant de difficulté, le jeune guinéen en a connu des pires et inimaginables. En acceptant ce prêt temporaire au club mal classé de Ligue 2 comparé à l’AJ Auxerre, il a fait preuve de maturité et d’une volonté de se remettre en question, ce qui se reflète désormais dans ses performances sur le terrain.

Si Camara continue sur cette lancée, il est fort probable qu’il parviendra à réaliser son objectif premier de retrouver son meilleur niveau. Qui sait, il pourrait même rejoindre un club encore plus important que l’Aj Auxerre qu’il a quitté lors du récent mercato hivernal.