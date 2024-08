Dans une sortie très récente, le chanteur et producteur américain d’origine sénégalaise Akon, s’est remémoré sa rencontre avec le musicien nigérian Wizkid en 2010. Akon est fier de l’accomplissement du chanteur nigérian.

Akon loue le parcours de Wizkid

Ces dernières heures, le célèbre producteur américain Akon, est revenu sur sa rencontre avec Wizkid en 2010. Wizkid qui est sans aucun doute l’une des figures les plus emblématiques de la musique nigériane de notre temps, a eu la chance de croiser la star d’origine sénégalaise. En plus de l’afrobeat, le chanteur nigérian peut passer du R&B au reggae. Wizkid est un véritable caméléon de la musique.

À l’occasion d’une très récente interview sur Sway’s, Akon a donné son avis sur Wizkid. Il est parti de leur rencontre en 2010 jusqu’à présent, n’oubliant pas les détails. Le chanteur et producteur américain ne regrette pas son choix d’avoir donné une chance au chanteur nigérian. Alors que les internautes se bagarrent encore pour savoir qui portera la couronne de l’afrobeat, Akon est convaincu que « Wizkid est la tête d’affiche de l’afrobeat ».

« Lorsque je suis arrivé au Nigeria en 2010, D’Banj m’a présenté Wizkid et m’a dit qu’il avait trouvé un garçon très talentueux qui avait besoin d’investissement. Lorsque Wizkid a chanté pour moi, j’ai su que ce garçon était trop grand pour l’Afrique… À l’heure actuelle, Wizkid est le plus grand artiste africain de tous les temps, et je le respecte beaucoup. Il est la tête d’affiche de l’Afrobeat. Des talents comme lui nous ont fait croire en l’afrobeat. Il est la tête d’affiche de l’afrobeat », a martelé Akon.

“Wizkid is the poster child of Afrobeats”



– Akon pic.twitter.com/5OItsbpVvg — Danny miller (@Dannymiller0001) August 26, 2024

Bien avant la récente sortie du producteur américain, Akon avait loué Wizkid en 2022. « Wizkid est probablement l’enfant modèle de la musique Afrobeats. Nous savions qu’il allait être comme ça quand nous l’avons découvert. Nous avons recruté Wizkid en 2010… à l’époque, il était un vrai enfant. Il avait 14 ans, comme super jeune. », disait Akon en son temps.

Notez qu’outre Wizkid, Akon a aussi signé certains des plus grands artistes américains, dont Lady Gaga et T-Pain.