Au Brésil depuis sa blessure lors de sa dernière sélection en équipe nationale le 17 octobre 2023, Neymar Jr est finalement de retour en Arabie Saoudite. Le joueur brésilien va donc poursuivre avec son club Al-Hilal.

Après plusieurs semaines d’absence sur les terrains de l’Arabie Saoudite, pour raison de blessure, l’attaquant brésilien Neymar Jr est de retour dans son club. Il a donc rejoint son club Al-Hilal et va poursuivre la Saudi Pro League avec ses coéquipiers. À sa descente d’avion lundi soir, l’ancien joueur du PSG a été accueilli chaleureusement. Des cadeaux lui ont été offerts à sa descente et il en a profité pour signer quelques autographes et prendre des poses avec les enfants, avant de recevoir les présents.

L’ancien joueur du FC Barcelone, désormais en forme, doit tout faire pour aider son club à se maintenir en tête de la Saudi Pro League. Neymar Jr qui n’a disputé que cinq matchs toutes compétitions confondues (un but, deux assists) avant sa blessure en sélection, doit montrer ses talents au plus saoudien.