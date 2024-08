Les obsèques d’Alain Delon se sont tenues ce samedi 24 août 2024. Quelques heures après la cérémonie, un invité a dévoilé au Parisien les détails de l’événement en passant par les moments émouvants.

Adieux à Alain Delon, retour sur une cérémonie intime et solennelle

La petite chapelle de la Brûlerie, la propriété de 120 hectares d’Alain Delon à Douchy a accueilli la cérémonie d’enterrement de son propriétaire ce samedi. Les premiers invités (sur la quarantaine présente au final) sont arrivés aux alentours de 13 h 30, comme l’a indiqué le quotidien Le Parisien. La chapelle les a accueillis à 16 h. Quelques instants plus tard, c’est le cercueil d’Alain Delon qui est apparu, porté à l’intérieur par ses enfants, Anthony, Anouchka et Alain-Fabien, et des employés des pompes funèbres, dans ce qui s’est révélé être un moment « bouleversant ». C’est ce qu’a indiqué un invité. À cet instant, une musique bien connue a résonné, celle du Clan des Siciliens, d’Ennio Morricone.

Toujours selon les témoins, Anthony, Anouchka et Alain-Fabien Delon se sont ensuite assis au premier rang, à côté des trois filles de l’aîné de la fratrie, Loup, Liv et Alyson. Si Vincent Lindon a prononcé un discours touchant, ceux des trois enfants ont marqué l’assemblée. « Anthony a parlé sans aucun papier devant lui. C’était puissant, très beau. On sentait que ça venait du fond du cœur », a confié un invité. Côté musique, celle du long-métrage Deux hommes dans la ville, composée par Philippe Sarde, a été diffusée après les discours. Le chien du comédien, Loubo, à qui il tenait tant, était aussi présent dans la chapelle, se promenant comme bon lui semblait, a révélé le quotidien.

Au moment de l’eucharistie, une pluie fine s’est mise à tomber. Les admirateurs de l’acteur, qui se trouvaient devant les grilles de la propriété de Douchy, venaient de finir d’entonner Paroles, paroles, que l’acteur avait chanté en duo avec Dalida. La pluie était pour eux « un signe » que le comédien les avait entendus. Celle-ci n’a pas duré, le soleil reprenant sa place pour terminer l’hommage au dernier monstre sacré du cinéma français. La cérémonie, célébrée par Mgr Di Falco, s’est terminée à 17 h 25 et a été le théâtre d’une « immense émotion ». Après une rapide collation, les premiers invités ont quitté Douchy une grosse demi-heure plus tard. C’est le visage bien connu d’Alain Delon, barbu, issu du long-métrage Les Aventuriers, qui était imprimé sur le livret de messe, avec un titre simple : « Baisser de rideau ».

Des moments très forts qui ont marqué ces adieux à Alain Delon.