76 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Alassane Ouattara a foulé la terre ivoirienne ce dimanche 9 juin. Le Chef de l’Etat revient d’un séjour de deux semaines en France et en Corée où il a participé au premier sommet Corée – Afrique.

Côte d’Ivoire : Alassane Ouattara est de retour à Abidjan

Parti d’Abidjan le 26 mai, le président Alassane Ouattara est rentré ce dimanche 9 juin. Le Chef de l’Etat avait fait escale à Paris avant de s’envoler début juin pour Séoul en Corée du Sud.

Dans la déclaration faite à la presse à son retour à Abidjan, le président de la République a évoqué ses entretiens avec son homologue coréen, Yoon Suk-yeol, et l’ancien Secrétaire Général des Nations Unies, Ban Ki-moon, sa participation au 1er Sommet Corée – Afrique et au Sommet des Affaires Corée – Afrique ainsi que la signature de trois accords de coopération entre la Côte d’Ivoire et la République de Corée.

A sa descente d’avion, le couple présidentiel a été accueilli à l’aéroport par le Premier ministre Robert Mambé Beugré, le ministre d’Etat Téné Birahima Ouattara et Fidèle Gboroton Sarassoro, directeur du cabinet du président Alassane Ouattara.