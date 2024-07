Le président Alassane Ouattara serait très heureux d’accueillir le président de la transition malienne Assimi Goita à Abidjan. Il a formulé une invitation à cet effet, et attend la réponse du colonel.

Assimi Goïta attendu en Côte d’Ivoire

Les relations diplomatiques entre la Côte d’Ivoire et le Mali ont pris un violent coup en 2022. Une vive tension a divisé les deux pays suite à l’arrestation de 49 militaires ivoiriens à Bamako. Accusés d’être des mercenaires dans un plan présumé de déstabilisation du Mali, ils ont été détenus pendant six mois. Ils ont été libérés grâce de nombreuses médiations ayant abouti à une grâce présidentielle.

Après cette sombre période, la Côte d’Ivoire et le Mali essayent de structurer leurs relations dans le bon sens. Selon le ministre ivoirien de la Défense, « les choses se sont beaucoup apaisées », et les deux parties vont de l’avant de part et d’autres. « Le président Ouattara a même invité Assimi Goita à Abidjan pour montrer à l’opinion nationale et internationale qu’en réalité, cette affaire est un malentendu. Nous attendons toujours qu’il puisse effectuer cette visite« , a-t-il confié dans un entretien accordé à JA.

Pour illustrer la bonne qui revient progressivement entre les deux pays, le ministre Téné Birahima Ouattara a rappelé que le président du Conseil islamique malien était en visite en Côte d’Ivoire. « Non seulement, il a été accueilli en grande pompe, mais il a aussi tenu un meeting au stade Houphouët-Boigny, avec 25 000 personnes, preuves que les relations sont revenues à la normale. Pour ma part, je discute avec mon collègue malien », a-t-il conclu.

Une visite d’Assimi Goïta à Abidjan va résolument marquer un nouveau départ entre les deux pays frontaliers. Au-delà des dirigeants, cette démarche permettra de désamorcer la bombe conflictuelle entre les Ivoiriens et les Maliens.