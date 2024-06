76 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Annoncé au premier sommet sur la paix en Ukraine, le Président ivoirien Alassane Ouattara a échangé avec son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky ce dimanche 16 juin 2024. Les deux autorités ont discuté sur des sujets cruciaux d’actualité.

Président Alassane Ouattara a quitté Abidjan le vendredi 14 juin à destination de la Suisse où il a participé les 15 et 16 juin 2024 au 1er sommet sur la paix en Ukraine. Ce voyage du Président fait suite à l’invitation de la présidente de la confédération Suisse, Viola Amherd.

Conformément à son agenda, le Chef de l’État ivoirien aura un entretien avec le Président ukrainien Volodymyr Zelensy et le Premier ministre canadien Justin Trudeau. Une chose effectuée ce dimanche 16 juin 2024.

Les deux autorités ont échangé sur des sujets cruciaux pour le renforcement de la coopération entre la Côte d’Ivoire et l’Ukraine ainsi que sur les voies et moyens de parvenir à une paix globale, équitable et durable en Ukraine.