Le président de la République, Alassane Ouattara est invité à participer au Forum sur la Coopération Sino – Africaine (FOCAC) qui se tiendra en Chine. Ce sommet qui réunit les dirigeants africains et chinois est une plateforme clé pour renforcer les relations entre la Chine et les pays africains dont la Côte d’Ivoire.

Coopération Sino – Africaine : Alassane Ouattara convié au sommet FOCAC

Selon l’annonce faite ce mercredi 21 août 2024 par l’Ambassadeur de la République Populaire de Chine en Côte d’Ivoire, Wu Jie, le président Alassane Ouattara a été invité à prendre part au sommet FOCAC prévu pour se tenir du 4 au 6 septembre 2024 à Beijing.

Axé sur le thème : « Se joindre la main pour faire avancer la modernisation et construire une communauté de haut niveau Chine-Afrique avec un avenir partagé« , le FOCAC est une plateforme favorisant les discussions sur la coopération et les partenariats entre l’Afrique et la Chine. « Nous avons la conviction que ce sommet va contribuer au développement des relations Sino-Africaines en général et au développement des relations Sino-ivoiriennes », a déclaré l’ambassadeur Wu Jie.

De plus, à l’instar du chef de l’Etat ivoirien, plusieurs dirigeants africains vont fouler, sauf changement de dernière minute, le sol chinois afin de participer à cette réunion qui tiendrait sa quatrième édition cette année. Selon Hua Chunying, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, du 4 au 6 septembre, une série d’activités sera organisée, notamment la cérémonie d’ouverture, le banquet de bienvenue, la conférence des entrepreneurs Chine-Afrique et des réunions bilatérales.

Les discussions tourneront sur divers sujets, notamment le développement économique, les investissements, les infrastructures, la santé et l’éducation. L’invitation d’Alassane Ouattara à cet événement souligne l’importance de la coopération entre la Côte d’Ivoire et la Chine, ainsi que le rôle central que la Côte d’Ivoire pourrait jouer dans les discussions sur les partenariats économiques, les projets d’infrastructure, et d’autres domaines de collaboration stratégique lors de ce sommet.