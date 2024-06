76 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

En Côte d’Ivoire, le Président Alassane Ouattara ambitionne de faire de son pays un hub régional intégré de l’industrie textile. L’information a été dévoilée par le ministre de la Communication, Amadou Coulibaly, lors du Conseil des ministres, le 12 juin 2024.

Côte d’Ivoire : Alassane Ouattara veut lancer une chaîne de valeur textile

Bientôt la Côte d’Ivoire sera dotée d’une chaîne de valeur textile. C’est du moins ce qu’on peut retenir de l’intervention du ministre de la Communication, Amadou Coulibaly, au terme du conseil des ministres dernier. « Le Conseil a adopté une communication relative à la politique sectorielle pour le développement de l’industrie textile et l’habillement en vue de relancer la chaîne de valeur textile et développer une industrie locale du textile et de l’habillement », a déclaré le ministre.

Selon Amadou Coulibaly, ce projet va s’étendre sur plusieurs années et permettra de faire de la Côte d’Ivoire un hub régional de l’industrie textile et de l’habillement capable de générer environ 61 000 emplois qualifiés. Cette initiative du Président Alassane Ouattara va prendre en compte nombreux aspects pour le développement du pays notamment l’attraction d’investissements importants dans la chaîne de valeur du textile, la sécurisation de l’approvisionnement en matières premières, le développement du capital humain et des infrastructures industrielles et textiles.

En plus, cette politique de développement, selon l’autorité, respectera les exigences internationales et répondra efficacement aux besoins des marchés internationaux, rassure le ministre de la Communication.