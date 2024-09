En Côte d’Ivoire, les producteurs de cacao subissent de plein fouet les conséquences du changement climatique, entraînant une perte significative pour l’économie nationale. Les experts estiment que la production de cacao a chuté de 20% ces derniers temps-ci.



Choc climatique : le cacao ivoirien en danger



Afin d’analyser les défis liés au nouveau Code de l’environnement et de présenter ses innovations, le LEDD-CI a organisé un atelier les 13 et 14 septembre 2024 à Bouaké. La production de cacao a été au cœur des discussions. Le directeur du LEDD-CI, Sanga Silué, a souligné l’importance de la sensibilisation environnementale pour faire face à ces enjeux.



Le ministre du Développement Durable, Jacques Assahoré Konan, a également alerté sur les risques liés au changement climatique et leurs conséquences sur la production de cacao. Selon lui, cette baisse de production a entraîné une perte importante de recettes fiscales et met en péril le développement du pays. Au Ghana, la situation est encore plus alarmante avec une baisse de 50% de la production agricole.



Par ailleurs, les experts de la Banque mondiale estiment que si aucune mesure n’est prise, le PIB de la Côte d’Ivoire pourrait baisser de 13% d’ici 2050. Ce qui peut engendrer l’augmentation de la pauvreté avec des risques sanitaires liés à la perte de biodiversité.