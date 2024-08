En moins de deux semaines, plus de 2 000 migrants ont été expulsés vers la frontière nigérienne par les autorités algériennes. Selon l’Association Alarme Phone Sahara (APS), il s’agit d’un phénomène récurrent qui se déroule dans des conditions déshumanisantes.

L’Algérie expulse des migrants vers le Niger

Plus de 2 000 migrants, de toutes nationalités confondues, ont été refoulés vers la frontière nigérienne par l’Algérie. Selon un responsable de l’APS, Aziz Chelou, qui s’est confié à RFI, les migrants ont été chassés après avoir été dépouillés de leurs biens. Les soldats algériens sont accusés d’actes déshumanisants envers ces migrants. Selon Aziz Chelou, les migrants « sont expulsés, comme on dit, dans la nudité totale ».

Sur la base des témoignages des victimes, l’APS estime que la situation est grave et inquiétante. Tous les migrants (hommes, femmes et enfants) subiraient le même sort de la part des forces de l’ordre algériennes, qui les soumettraient à des conditions éprouvantes. Selon ses dires, il arrive même que des enfants soient séparés de leurs parents ou que des conjoints soient séparés l’un de l’autre.

Aziz Chelou révèle que, sur une période de huit mois, environ 25 000 personnes ont été expulsées vers le sol nigérien dans des conditions difficiles. Entre janvier et avril, près de 9 000 migrants, principalement des Nigériens, Sénégalais et Maliens, ont trouvé refuge dans le nord du Niger après avoir été expulsés. On se souvient du SOS lancé à l’époque par les migrants sénégalais pour être rapatriés dans leur pays d’origine.

Les migrants refoulés par l’Algérie sont souvent des candidats à l’immigration. L’Algérie est considérée comme l’un des passages clandestins pour rejoindre l’Europe.