En Algérie, un nouveau drame a frappé la Casbah d’Alger dans la nuit du mardi 11 au mercredi 12 septembre 2024. Il s’agit de l’effondrement d’une bâtisse vétuste qui a causé la mort à une personne et blessé trois autres membres d’une même famille.



Algérie : un immeuble s’effondre dans la Casbah d’Alger



L’accident s’est produit dans la rue Louni Arezki, un quartier où les incidents de ce type sont malheureusement récurrents. Selon la presse algérienne, les causes de ces effondrements sont multiples : vétusté des bâtiments, fragilité des structures face aux séismes, aux intempéries et aux incendies.



En 2019 déjà, une tragédie similaire avait endeuillé la Casbah, avec le décès de cinq membres d’une même famille, dont un bébé et un enfant de 8 ans. Malgré un projet de rénovation lancé en 2012, de nombreuses habitations restent dans un état précaire, menaçant la vie de leurs occupants.



Située au cœur d’Alger, la Casbah est un joyau architectural inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Cependant, son urbanisme dense et ses constructions anciennes la rendent particulièrement exposée aux risques naturels et aux dégradations liées à l’usure du temps.

À cet effet, il urge de trouver un équilibre entre la préservation du patrimoine et la garantie de la sécurité des habitants. Aussi, d’autres mesures urgentes devraient être prises pour renforcer les bâtiments les plus fragiles et évacuer les occupants des habitations menaçant ruine.