Superstar du reggae ivoirien, Alpha Blondy a réagi ce vendredi 23 août 2024 face à la crise sanitaire en Côte d’Ivoire. Ironisant, l’icône appelle les autorités à plus régler le problème de la pauvreté qui sévit en Côte d’Ivoire et partout en Afrique.

Crises sanitaires et pauvreté : Alpha Blondy lance une pique acide sur les réseaux sociaux

La star mondiale du reggae Alpha Blondy s’est fendue à travers une publication aigre-douce ce vendredi 23 août 2024. Dans une réflexion qu’il a partagée sur ses réseaux sociaux, il a pointé les nombreux virus découverts ces dernières années dans le monde et qui continuent de faire ravage.

Dans un jeu de mots, le reggaeman s’insurge et écrit : « Après le Co-Vid vide, on a eu le Vi-Rus russe et maintenant, ils recommencent avec leurs singeries ! » Des mots d’Alpha Blondy en référence à la variole du singe, le Mpox qui frappe depuis quelques semaines maintenant en Côte d’Ivoire. Il continue : « Nooon, ils sont forts ! À force de creuser dans mes narines, à la fin, ils risquent de trouver du pétrole. C’est le vaccin contre la pauvreté que le monde attend. » Le message d’Alpha Blondy est passé. Espérons que les chefs d’Etats s’en préoccupent.

Alpha Blondy a raison de se préoccuper puisque le Mpox est endémique en Afrique centrale et de l’ouest. Selon des statistiques d’il y a quelques semaines, l’épidémie actuelle s’est développée en RDC qui concentre 96% des cas et 97% des décès à l’échelle du continent. Mais elle se propage rapidement, passant de 7 146 cas en 2022 à 14 957 en 2023 pour atteindre plus de 18 000 cas depuis le début de l’année 2024 dans au moins 12 pays africains. Parmi eux, des pays jusque-là jamais touchés par la maladie comme le Burundi, le Kenya, le Rwanda et l’Ouganda.

En Côte d’Ivoire, plusieurs cas ont été recensés ces derniers jours.