Family Man n’est plus. L’ancien bassiste de Bob Marley et des Wailers est décédé. Alpha Blondy lui a rendu un vibrant hommage.

Alpha Blondy raconte sa première rencontre avec Family Man

Aston « Family Man » Barret, ancien bassiste des Wailers et de Bob Marley, a définitivement rangé sa guitare à 77 ans. La mauvaise nouvelle a été annoncée par le fils du musicien. C’est avec le cœur lourd que nous partageons la nouvelle du décès de notre bien-aimé Aston « Familyman » Barrett après un long combat contre la maladie », a écrit sur Instagram Aston Barrett Jr.

Frère du batteur Carlton Barrett, Family Man a énormément contribué à l’évolution du reggae et du dub. Aux côtés de Bob Marley, Peter Tosh et de Bunny Wailers, Aston Barrett a joué les plus belles notes de la musique née en Jamaïque. Son départ est une grosse perte pour le reggae.

Alpha Blondy est profondément touché par la mort de FamilyMan. « Une véritable légende, une icône vient de s’éteindre…Aston « FamilyMan » Barrett le bassiste de Bob Marley, chef d’orchestre des Wailers et assurément le meilleur bassiste de Reggae que le monde ait connu… Un virtuose qui trône tel un roi dans le Royaume des bassistes du Reggae, certainement le plus écouté et le plus imité de l’histoire, jouant sur presque tous les morceaux de Bob Marley. Quelle triste nouvelle », a écrit sur sa page Facebook la star ivoirienne du reggae.

Jagger est revenu sur sa première rencontre avec Aston Barrett. « J’ai eu l’honneur de rencontrer Fams en 1984 lors de mon premier voyage en Jamaïque. J’étais venu au Reggae Sunsplash festival ( Montego Bay) où j’ai rencontré Sky High, le manager de Ziggy à cette époque… Nous avons tout de suite sympathisé et il m’a présenté Family Man Barret pour travailler en studio avec les Wailers… », s’est souvenu Alpha Blondy.