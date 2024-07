Le député sénégalais, Guy Marius Sagna a répondu au bureau du parlement de la CEDEAO après sa réaction suite à la vive altercation survenue entre lui et la député ivoirienne Adjaratou Traoré.

« Je n’ai pas besoin d’être soutenu », Guy Marius Sagna au bureau du parlement de la CEDEAO

« Je n’ai pas besoin d’être soutenu par le bureau du parlement de la CEDEAO qui par son communiqué avoue, confirme bien l’existence de la CEDEAO des chefs d’État : sa seule préoccupation », a déclaré le député sénégalais. Il exprime son rejet de la légitimité et de la légalité des décisions du bureau de la CEDEAO. Il affirme que sa seule préoccupation est le panafricanisme, c’est-à-dire l’unité et la coopération entre les nations africaines, au bénéfice des peuples africains.

Il critique l’impérialisme et accuse certains chefs d’État africains de servir les intérêts des puissances étrangères plutôt que ceux de leurs propres citoyens. « L’avis illégitime et illégal du bureau de la CEDEAO ne m’intéresse pas. Ma seule préoccupation : le panafricanisme au service des peuples africains et non de l’impérialisme et de certains chefs d’État qui sont ses valets », a indiqué Guy Marius Sagna.

Pour rappel, les députés Guy Marius Sagna et Adjaratou Traoré ont failli en venir aux mains lors de la dernière session du Parlement de la CEDEAO à Abuja parce que le sénégalais a accusé les Chefs d’Etat d’être à l’origine de l’appauvrissement de la sous-région.