Après décembre 2023, voici à nouveau réunis, la superstar béninoise Angélique Kidjo et le musicien nigérian Davido. Sur son compte Instagram, Kidjo a annoncé un duo des deux artistes pour son prochain titre « Joy ».

Angélique Kidjo et Davido de nouveau réunis pour un titre puissant, sortie prévue ce vendredi

Au sommet de la musique africaine, raflant tout au long de sa carrière de prestigieux trophées, Angélique Kidjo est prête à de nouveau séduire. Ces dernières heures, la légende béninoise a annoncé une très bonne nouvelle pour ses fans. Sur son compte Instagram, la chanteuse a partagé une image annonçant son prochain titre. Abordé en décembre 2023 par Davido, l’artiste béninoise a, elle, fait le pas cette fois.

Angélique Kidjo a lancé une invitation au jeune artiste nigérian récemment marié pour un son en duo. Davido ne pouvait en aucun cas refuser. Les deux stars ont alors collaboré pour la seconde fois sur un nouveau titre. Le son est même déjà prêt. La dégustation est annoncée pour vendredi prochain, selon Kidjo.

« Cette chanson JOY est ce que je suis ! Elle sort ce vendredi (30 août 2024). Merci Davido d’avoir apporté ta lumière ! Personne n’aurait pu faire mieux. Nous espérons que cette chanson pourra rassembler le monde pour un moment de joie » , a écrit Angélique Kidjo sur son Instagram. Dans la foulée, Davido a répondu : « C’était un honneur de travailler avec la légende Angélique Kidjo ».

Angélique Kidjo est d’ailleurs l’une des rares artistes africaines à avoir remporté, à plusieurs reprises, le très prestigieux trophée des Grammy Awards. En raison de son immense carrière, elle est souvent sollicitée par de nombreux jeunes artistes pour des collaborations.

En décembre 2023, Davido l’avait approché pour son single à succès « Na Money ». Le Nigérian l’avait a produit en collaboration avec Angélique Kidjo et The Cavemen. Le spectacle visuel électrisant a été tourné à Paris, en France, et sorti le 18 décembre 2023. Le clip « Na Money » était un moment fort du 4e album record de Davido, « Timeless », qui lui a valu une nomination aux Grammy Awards pour le meilleur album mondial.