Burna Boy a franchi une nouvelle étape révolutionnaire en devenant le premier artiste africain à cumuler 2 milliards de streams au Royaume-Uni. Pour ce record incroyable pour un artiste africain, le chanteur nigérian a reçu un prix honorifique au BRIT Awards à Londres.

Burna Boy est honoré par l’Académie anglaise

Le seul et premier artiste nigérian a recevoir un Grammy Awards en 2021 aux Etats-Unis, Burna Boy est également apprécié en Angleterre. Raison de plus que le chanteur qui offre de belles chansons à ses nombreux fans dans le monde dans les sonorités Reggae, Afrobeat et Dancehall, honore régulièrement des concerts dans ce pays au Nord de l’Europe.

Son récent concert dans la salle du London Stadium restera gravé dans les annales de la musique en Afrique. L’auteur de l’album ‘’African Giant’’, a joué à guichet fermé devant un nombre impressionnant de spectateurs anglais. Cette performance lui a valu de recevoir dans l’une des discothèques les plus fréquentées de Londres, le Koko Camden une plaque pour 1 milliard de streams au Royaume-Uni lors de son concert à guichet fermé au London Stadium.

En plus de respecter son statut d’artiste africain influent à l’international, Burna Boy reste le chanteur africain le plus écouté en Angleterre. Il l’a encore démontré au BRIT Awards où la star nigériane n’a pourtant fait l’objet d’aucunes nominations. Il a reçu un prix honorifique au cours de cette cérémonie pour avoir dépassé plus de 2 milliards de streams au Royaume-Uni. L’interprète de la chanson ‘’Last Last’’, devient le premier de tous les artistes africains à recevoir une telle distinction. La star de la musique africaine inscrit ainsi son nom dans l’Académie anglaise.