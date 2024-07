Gareth Southgate n’est plus sélectionneur de l’équipe nationale d’Angleterre. Après la défaite en finale de l’Euro 2024, le technicien anglais a rendu sa démission.

Gareth Southgate quitte son poste de sélectionneur d’Angleterre

Fin de l’aventure entre Gareth Southgate et les Tree Lions. Au lendemain de la finale de l’Euro 2024 perdue contre l’Espagne, le sélectionneur anglais a annoncé son départ de la tête de l’équipe nationale. Cette démission était attendue juste après la finale perdue contre la Roja.

«En tant qu’Anglais, j’ai eu l’honneur de jouer pour l’Angleterre et de diriger l’équipe. Cela a représenté beaucoup pour moi et j’ai tout donné. Mais il est temps de changer et d’ouvrir un nouveau chapitre. La finale de dimanche à Berlin contre l’Espagne a été mon dernier match en tant que sélectionneur de l’Angleterre », a-t-il écrit.

En huit ans à la tête de la sélection anglaise, Gareth Southgate a disputé 102 matchs. C’est une page qui se ferme pour le football anglais. La fédération a ouvert le processus de nomination du nouveau sélectionneur qui sera connu avant le début de la campagne en Ligue des Nations.