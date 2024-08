En soutien au Mali, le Niger a également rompu ses relations diplomatiques avec l’Ukraine. L’annonce a été faite par le colonel-major Abdourahamane Amadou, membre du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP) du Niger.

Niger : le CNSP rompt les relations diplomatiques avec l’Ukraine

Entre la république du Niger et celle de l’Ukraine, c’est fini. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP), au pouvoir au pays du Mena, a décidé de ne plus collaborer avec les Ukrainiens. Cette décision du gouvernement nigérien intervient quelques heures après que le Mali a pris une décision identique. En effet, la vidéo indiquant l’implication et le soutien de l’Ukraine aux groupes terroristes dans les agressions contre le Mali, sont les véritables causes de cette rupture annoncée par le régime militaire dirigé par le général Abdourahamane Tiani.

Ainsi, pour prouver sa solidarité au peuple frère du Mali, le Niger rompt ses relations diplomatiques avec l’Ukraine et indique vouloir saisir le Conseil de sécurité des Nations unies afin que les actions de l’Ukraine soient examinées de près. Tout en exprimant leur indignation face aux déclarations du porte-parole de l’Agence ukrainienne de renseignement militaire, contenues dans la vidéo qui a circulé, les membres du CNSP condamnent avec la dernière rigueur cet acte. À en croire ces dernières, cette vidéo, publiée sur la page de l’ambassade ukrainienne au Sénégal, est considérée comme un soutien à des actes violents contre les forces armées maliennes (FAMA).