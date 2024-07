66 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

La langue officielle le Sango, a de beaux jours devant elle. Elle peut aussi compter sur, Ariane Anaïs Bally Alatan. Dans une vidéo direct suivie et partagée sur les réseaux sociaux, la Présentatrice Télé et préférée des Centrafricains, a lancé un grand coup de gueule. Elle demande à tous les Centrafricains, de promouvoir au quotidien, la langue officielle le Sango.

« Je parle Sango et j’aime ma patrie », a écrit Ariane Anaïs Bally Alatan sur page officielle. Pour joindre l’acte à la parole, la célèbre Présentatrice de la Télévision Nationale (TCF) a aussi publié en parallèle, un extrait de son journal du 22 juin 2024. Un journal, entièrement présenté en Sango. Ce journal a été aussi, très suivi et partagé par de nombreux fans.

En commentaire de cette vidéo publiée par Ariane Anaïs Bally Alatan on peut lire, « une présentatrice exceptionnelle et captivante du journal en Sango », a écrit un fidèle Téléspectateur. Ce dernier poursuit et explique, « la langue bantoue, une magnifique langue. Ne manquez pas ses prochaines émissions pour célébrer notre culture ».

Pour promouvoir cette langue officielle le Sango, Ariane Anaïs Bally Alatan a sa petite idée en tête et une stratégie sous la main. Selon elle, « cette langue doit être enseignée par tous les parents à tous leurs enfants y compris, ceux qui vivent à l’étranger ». Ariane Anaïs Bally Alatan pense en outre, que le Sango doit être un vecteur de promotion de la Centrafrique. Et pour cause explique la célèbre Présentatrice, « la Centrafrique reste parfois méconnue sur la scène internationale ».

En plus, explique Ariane Anaïs Bally Alatan, le Sango n’est pas une langue importée et, elle peut rassembler aujourd’hui le peuple Centrafricain. Il faut savoir, que c’est en 1991 que le Sango est devenu une langue officielle à côté du Français en Centrafrique. Aujourd’hui et selon les chiffres officiels, le Sango est parlé par 90% des Centrafricains. La difficulté liée à l’enseignement du Sango à l’école, résulte de l’absence des ressources pédagogiques et la formation des enseignants afin de le vulgariser en Centrafrique.

Avec ce coup de gueule de Ariane Anaïs Bally Alatan, on croise les doigts pour que les lignes bougent positivement. Et pour preuve, la célèbre Présentatrice est une référence solide au sein de l’espace audio-visuel et de la jeunesse en Centrafrique à travers son parcours. En plus de son travail de journaliste, elle vient de prendre la tête de l’association, « Youth&Impact ». L’objectif recherché, c’est de pouvoir « venir en aide à mes pairs », avait expliqué Ariane Anaïs Bally Alatan.