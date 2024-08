Lors de son entretien exclusif il y a quelques jours, l’actuel époux de Rihanna, ASAP Rocky a révélé comment il a risqué très gros pour entrer en relation avec la star. Tout s’était passé sur scène devant tout un monde.

ASAP Rocky, ce gros risque qu’il a pris avec Rihanna

Récemment, ASAP Rocky s’est livré sur sa relation avec Rihanna. Il donnait alors un aperçu de leur histoire d’amour qui a débuté sur les bases d’une solide amitié. Selon le rappeur, tout remonte à 2013, bien avant que le monde ne les voie comme un couple. À cette époque, Rihanna était engagée dans d’autres relations.

Aussi, la différence de statut entre, en termes de richesse et de popularité, faisait hésiter ASAP Rocky à exprimer ses sentiments pour Rihanna. Mais, comme souvent pour les hommes, Rocky a finalement osé. Il s’est souvenu d’une période où il a décidé de tenter quelque chose de risqué pour tester la diva.

En effet, lors d’une tournée, pendant une performance sur scène, ASAP Rocky a pris un risque audacieux en touchant les fesses de Rihanna. La foule a immédiatement réagi avec enthousiasme, applaudissant et encourageant le geste. Il raconte:

« Rihanna était ma meilleure amie depuis 2013. Elle sortait avec d’autres mecs, et on était toujours cool. J’ai commencé à avoir des sentiments pour elle, mais cette dame est 10 fois plus riche et plus populaire que moi. Elle avait même quelques mois de plus, donc il n’y avait vraiment rien que je puisse lui dire. Quand nous étions en tournée, j’ai décidé d’essayer quelque chose de fou. Pendant qu’on jouait, j’ai attrapé ses f3sses sur scène. Toute la foule était en train d’encourager, et son équipe voulait l’éloigner de moi, mais ils ont remarqué qu’elle ne m’avait pas repoussée. Elle a apprécié ça, et après ce jour, elle a commencé à me voir différemment. Aujourd’hui, nous avons notre propre famille. », a révélé la star américaine.

Aujourd’hui, ASAP Rocky et Rihanna ont deux enfants.