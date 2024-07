76 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Le président malien, Assimi Goita a réagi à sa désignation à la Présidence de l’Alliance des Etats du Sahel (AES).

AES : Assimi Goita salue un jour historique pour les populations du Sahel

Le Sommet de l’Alliance des Etats du Sahel, tenu samedi 6 juillet à Niamey au Niger a débouché sur d’importantes décisions. Parmi ces décisions phares, la désignation du Chef de l’Etat malien comme président de la Confédération pour un an. À l’issue du sommet, le leader de la transition malienne a réagi.

« En ce jour historique pour nos populations, je me réjouis de la signature, avec mes frères du Burkina et du Niger, des textes relatifs à l’opérationnalisation et à la création de la Confédération de l’AES. Je suis honoré que le Mali ait été désigné pour assurer la Présidence », a écrit Assimi Goita. Ce sommet de l’AES marque un tournant décisif pour l’avenir de la confédération née, il y a dix mois.