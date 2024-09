Au Burkina Faso, le président Ibrahim Traoré a reçu le lundi 2 septembre 2024 des émissaires des présidents du Niger et du Mali. Le but de cette visite était de témoigner au chef de l’État burkinabè leur compassion après l’attaque meurtrière.

Après l’attaque de Barsalogho, le Burkina Faso reçoit le soutien des présidents du Niger et du Mali

Dans le cadre de la solidarité envers le président burkinabè suite à l’attaque récente, le président Tiani et son homologue malien, le colonel Assimi Goïta, ont dépêché une délégation au Burkina Faso. Cette délégation a été conduite par le ministre d’État Abdoulaye Maïga et le ministre de l’Intérieur du Niger, le général Mohamed Toumba.

La délégation a exprimé la compassion et la solidarité des présidents de l’Alliance des États du Sahel (AES) et de leurs peuples respectifs au président du Burkina Faso et au peuple burkinabè.« Nous avons appris avec une grande tristesse et affliction les événements malheureux, cette lâche attaque terroriste ayant visé des populations paisibles de Barsalogho. Il n’y a pas que le Burkina qui est endeuillé ; c’est toute la Confédération de l’Alliance des États du Sahel qui est en deuil », a déclaré le colonel Abdoulaye Maïga, porte-parole de la délégation.

Par ailleurs, l’autorité a rappelé que l’AES met en place des dispositions nécessaires pour éradiquer le terrorisme dans la région. « Tous les efforts vont dans ce sens. L’éradication totale du terrorisme dans l’espace AES est un objectif qui sera atteint grâce au leadership de nos chefs d’État », a-t-il indiqué.

Selon le ministre, ces ennemis du Sahel évitent l’armée et s’attaquent à la cible fragile qu’est la population. « Les groupes terroristes évitent de plus en plus les cibles militaires pour s’attaquer à des populations paisibles. L’objectif est clair : atteindre le moral de nos populations« . Toutefois, l’autorité rappelle que l’AES s’engage a endiguer tout acte terroriste dans le Sahel.