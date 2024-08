Au Burkina Faso, le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, a promis une réponse de taille aux terroristes qui ont fait des victimes dans le rang de la population de la commune de Barsalogho, suite aux attaques du samedi 24 août 2024.

Attaque terroriste au Burkina Faso: le gouvernement promet des représailles aux ennemis

Le gouvernement burkinabè veut accentuer la répression contre le terrorisme. Ainsi, suite à l’attaque de Barsalogho causant plusieurs pertes en vies humaines, les autorités militaires ont annoncé de mesures violentes aux ennemis de la nation. « Dans cette riposte, nous allons apporter une réponse pour que l’ennemi sache, plus que jamais, que nous n’allons accepter de telles barbaries sur notre territoire », a déclaré le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana.

Cette déclaration à été effectuée par le ministre de la sécurité après la visite d’une délégation gouvernementale le dimanche à Kaya, Centre-Nord, aux côtés des blessés de l’attaque terroriste perpétrée samedi à Barsalgho. Le ministre de la Sécurité burkinabè a indiqué que, malgré le soutien indéfectible des vecteurs aériens, des pertes en vies humaines et des blessés ont été enregistrés.

Toutefois l’autorité a rassuré la population que des mesures nécessaires sont prises pour assurer la sécurité sociale des uns et des autres « Nous tenons à rassurer le peuple burkinabè que nous sommes engagés et que nous restons fermes sur la protection des Burkinabè et de leurs biens », a indiqué le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana.